Transformers War World - T01. Transformers Volume 5

Dans Transformers War World, assistez au début de la guerre civile sur Cybertron et découvrez comment Optimus Prime est né ! Mégatron et ses Decepticons fraîchement formés retiennent Sentinel Prime, le dirigeant de Cybertron, et le sénateur Autobot Orion Pax prisonniers à l'intérieur du Sénat. Un commando est formé pour les libérer tandis que la nouvelle du coup d'Etat se répand à travers la planète... Cet album peut servir de point d'entrée aux nouveaux lecteurs. Il s'ouvre sur un résumé des 4 premiers volumes parus précédemment et passe en revue les personnages principaux. Couvertures interconnectés : les deux tomes de TRANSFORMERS WAR WORLD forment une fresque de Freddie E. Williams II.