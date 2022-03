Fabriquer des bougies avec la cire d'abeille naturelle. Préparation - Matériel - Recettes

Vous désirez vous lancer dans la fabrication de bougies. La cire d'abeille naturelle vous permet de le faire facilement de multiples façons et d'obtenir une variété infinie de bougies en mariant les techniques décrites dans ce guide pratique. Pour rendre la mise en oeuvre plus compréhensible, nous avons illustré chaque étape par de nombreuses photographies. Ingrédients, matériel, recettes, mesures de sécurité indispensables... tout est indiqué. Et c'est à la portée du plus grand nombre. Fruits, perles, cailloux, brindilles, écorces d'arbres, poudre d'or... De nombreuses idées sont également données pour décorer nos bougies. Les combinaisons sont innombrables. A vous de jouer ! Partie 1. La bougie Partie 2. Faire des bougies à partir de cire d'abeille à la maison Partie 3. Recettes Partie 4. Décoration de bougie Partie 5. Comment garder votre bougie allumée.