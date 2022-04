Ma solution yoga ventre apaisé

Et si pour chaque problème il existait une... solution yoga ? La nouvelle collection à l'approche holistique sur une thématique santé/bien-être. Le bien-être est enfin à portée de ventre ! Notre ventre est au coeur de notre santé ! Aujourd'hui, l'on sait à quel point le bon fonctionnement du ventre - notre " second cerveau " - est essentiel à la santé : les liens entre le cerveau du haut et le cerveau du bas et la gestion du stress ont un impact majeur sur le système nerveux et digestif et sur les émotions. Le ventre a pour mission de digérer la nourriture tout autant que les expériences de vie et les émotions, faute de quoi ce grand sensible engendre bien des maux ! Heureusement, le yoga offre de nombreuses clés pour y répondre... Découvrez une approche holistique basée sur 5 piliers : respiration, méditation, automassages, nutrition et enchaînements de yoga ! Que ce soit pour réguler les fonctions organiques ou canaliser le mental, les flow proposés ici déploient des effets bénéfiques indéniables : améliorer votre transit, stimuler vos fonctions digestives, vivre en harmonie avec votre cycle menstruel et avoir un ventre plat. Les plus de l'approche holistique ? Les méditations, relaxations et automassages spécialement concoctés pour vous dans cet ouvrage sont des pistes efficaces et simples à pratiquer, chaque jour, pour vous familiariser avec vos sensations, libérer vos tensions, harmoniser votre corps et votre esprit, et faire la paix avec vos deux cerveaux. Sans oublier les indispensables conseils d'hygiène, plus spécifiquement alimentaires, ainsi que les merveilleux bienfaits des plantes qui vous feront un ventre heureux ! Au sommaire : Poser les bases du sujet : zoom sur le microbiote, se libérer du stress et cultiver la paix intérieure, réconcilier ses émotions et son ventre, le point nutrition. Se relaxer avec la respiration par le ventre : les effets libérateurs sur le corps, la pratique du breathwork pour une détox émotionnelle Bénéfices de la méditation : 5 méditations pour apaiser son ventre : La méditation pour relâcher les tensions abdominales, La méditation pour maîtriser le stress et détendre le ventre, La méditation debout pour mieux s'ancrer, La méditation du ventre heureux, La méditation pour se ressourcer Vertus des automassages : les massages pour dénouer ses tensions, l'automassage apaisant du nombril, l'automassage drainant, l'automassage contre la constipation, l'automassage pour libérer ses émotions 7 séquences yoga pour un ventre heureux : après un repas trop lourd ; quand le ventre est gonflé ; brûlures et remontées acides de l'estomac ; améliorer son transit ; détox corporelle et psychique ; pour un ventre plat ; soulager le SPM.