Productions et pratiques sociales de l'écrit médiéval en Bourgogne

A l'heure où la numérisation transforme les documents du Moyen Age en les inscrivant sur des nouveaux supports informatiques, ce volume examine sur la longue durée différentes pratiques ayant agi et agissant sur les écrits médiévaux. A l'intersection des contenus et des matérialités tangibles, ils s'intéressent aux contextes et aux techniques de production de l'écrit, aux dispositifs graphiques, aux principes et aux structures de mise en registre, d'assemblage et de transmission, et aux enjeux des traitements et des réappropriations. En prenant la prolifique documentation bourguignonne, mais pas seulement, comme fil conducteur, l'ensemble s'organise autour de quatre types d'opérations : reconstituer, composer, corréler, compiler. Il met en lumière une matière en mouvement et socialement informée, transformée par ceux qui l'utilisent et la réactualisent dans le temps.