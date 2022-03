Plantes enchantées. Recettes et DIY au rythme des saisons

L'herboristerie magique au service du mieux-être ! Si l'alchimie propose de transformer les métaux en or, l'alchimie verte, elle, propose de transformer nos "métaux communs" que sont la peur, la maladie, la colère, la perte et l'anxiété en l' "Or" qu'est notre vrai moi. A l'aide de recettes simples, pour le corps, l'esprit et le foyer, Gail Bussi invite chacun à se reconnecter à la nature et à prêter une attention toute particulière au rythme des saisons. L'herboristerie magique qu'elle propose utilise les énergies uniques des plantes, herbes, fleurs et arbres nous entourant afin d'en tirer le meilleur. Ainsi êtes-vous invités à un fabuleux voyage saisonnier où les opportunités enchantées sont infinies puisqu'il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez créer. Découvrez les nombreuses recettes à boire, à manger, pour le corps, pour la maison ou à créer et laissez-vous bercer par le doux rythme de la nature... A propos de l'auteure : Alors qu'elle n'est encore qu'une petite fille, Gail Bussi découvre la magie verte dans le jardin fleuri de sa maman. Après plusieurs années passées à écrire, à travailler dans le design et à exercer en tant que cuisinière professionnelle, elle décide de retourner à son premier amour et obtient des diplômes en herboristerie holistique, en thérapie par les fleurs et en coaching de pleine conscience. Aujourd'hui, elle vit en Afrique du Sud, où elle continue chaque jour d'écrire, d'enseigner et de créer un enchantement naturel.