La liberté d'aller et venir dans le soin et l'accompagnement. Quels enjeux éthiques ? Nouvelle édition revue et augmentée

Si la liberté d'aller et venir constitue un droit fondamental, le respect de celle-ci est parfois entravé ou profondément confisqué. La crise sanitaire actuelle a fortement impacté la liberté d'aller et venir de tous et beaucoup de questions éthiques posées actuellement dans la lutte contre l'épidémie et l'accompagnement des personnes les plus vulnérables touchent de très près à cette thématique. Jusqu'où les impératifs de protection, de sécurité ou d'équité justifient-ils de mettre en péril cette liberté ? A quel prix et à quelles conditions ? Au bénéfice de qui et dans quelle finalité ? Cette édition revue et augmentée, grâce au regard de professionnels de disciplines différentes, décrit les impacts à court terme et long terme de la crise sanitaire sur cette thématique à la fois pour témoigner des tensions éthiques durant la crise dans les hôpitaux, les EHPAD, les MAS, les FAM mais aussi pour dresser une analyse des nouvelles normes de circulation des personnes, les nouveaux équilibres entre liberté individuelle et sécurité collective.