Que l'harmonie règne dans votre foyer ! Plus que jamais, nous ressentons le besoin de nous sentir bien dans notre intérieur. D'y instaurer de belles énergies et un sentiment de sécurité. La magie domestique est l'un des outils à notre disposition pour transformer notre maison en un véritable espace sacré. En travaillant avec Hestia depuis de nombreuses années, Raechel Henderson a compilé sagesse et rituels, sorts, créations et recettes pour notre intérieur. Mais pas besoin d'être païen ou sorcière pour se les approprier ! Des techniques simples et accessibles à tous, quelle que soit notre orientation spirituelle, permettront, au fil des pièces de la maison, de créer une ambiance paisible et rassurante ! La Magie domestique avec Hestia est un véritable guide pour équilibrer l'énergie de chaque pièce et vivre plus sereinement au coeur de notre habitation. A propos de l'auteure : Raechel Henderson est païenne et sorcière. Elle suit une voie éclectique, prône l'indépendance de son chemin et travaille avec Hestia dans sa pratique magique. Elle est également contributrice pour les articles, almanachs et calendriers Llewellyn et blogue sur la magie, la créativité et l'art de vivre selon nos propres codes. Elle est également coutière professionnelle et vit actuellement à Chicago.