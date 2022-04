La montagne en question(s). Enjeux et controverses à partir des Alpes

A l'encontre de l'image convenue de "montagnes éternelles" , cet ouvrage veut les montrer dans leurs diversités, leurs contradictions et leurs mutations, et avec la pluralité de regards qu'apportent les contributions de scientifiques issus de différentes disciplines de sciences humaines et sociales, et reconnus pour leurs travaux sur la montagne. Le parcours se décline en 23 mots, 23 invites à mettre en question les représentations des régions de montagne, les transformations et les enjeux qui les parcourent. De "bataille" à "divin" , de "genre" à "sauvage" , les entrées se veulent critiques mais aussi alertes et accessibles. Les Alpes sont le terrain privilégié des analyses, tout en ouvrant plus largement le débat sur l'idée de montagne et sa construction sociale. Entre vulnérabilité climatique, intérêts contradictoires, force des symboles et valeurs sociales de l'environnement, les cartes se rebattent, le jeu apparaît complexe et incertain mais loin d'être perdant.