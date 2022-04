La métaphore, voie royale de la communication. Pour convaincre, réveiller et mémoriser, 2e édition

Les métaphores font appel à notre intuition et à notre affect. Elles contournent les résistances, s'ancrent dans les mémoires, facilitent une négociation délicate. Cet ouvrage montre comment se les réapproprier et enrichir sa parole par ce formidable outil de communication et d'expression. Coachs, formateurs, managers, consultants, thérapeutes, éducateurs, vous trouverez dans ce livre un outil de langage effi cace, levier puissant de changement et ferment de créativité. Et vous qui cherchez au quotidien à toucher davantage vos interlocuteurs, à vous exprimer pleinement et à traduire au plus vrai vos pensées, sentiments et émotions, vous découvrirez dans cet ouvage les "mots et les images" qui vous aideront à y parvenir. Et à en en forger d'autres. Parce que la métaphore et le conte, tout en dialoguant avec notre insconscient, entrent en résonance avec notre réalité et la revitalisent.