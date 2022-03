On y sera un jour, mon grand. Souvenirs et conseils du "champion du monde des entraîneurs"

Médailles d'or par équipe et d'argent individuel au championnat du monde (2002), d'argent par équipe au championnat d'Europe, unique victoire d'un cavalier français en finale de Coupe du monde, deux victoires en finale de Super League, une vingtaine de coupes des Nations dont celles de Calgary, Rome, La Baule ou Dublin avec les équipes de France et du Brésil, coach privé de deux des acteurs de la médaille d'or de l'équipe de France de saut d'obstacles aux JO de Rio (2016)... : Jean-Maurice Bonneau est l'un des plus grands entraîneurs mondiaux de jumping. Au fil de la lecture cet ouvrage, il nous délivre un message : avec un socle solide de valeurs, une stratégie, une recherche permanente et surtout beaucoup de travail, il est possible de réaliser ses rêves. Même les plus fous.