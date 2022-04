Le Cercle de Finsbury

Quand Alice et son nouveau compagnon, Leo, emménagent au Cercle de Finsbury, une résidence haut de gamme en plein Londres, la jeune femme est persuadée de prendre enfin un nouveau départ. Et tant pis si les choses sont allées un peu vite avec Leo et si celui-ci a pris en charge leur emménagement sans véritablement la consulter. La maison est parfaite, la résidence idéale, et les voisins semblent si accueillants... Mais lorsqu'Alice apprend que Nina, la précédente propriétaire de la maison, y a été sauvagement assassinée, le rêve se transforme en cauchemar et la peur s'invite chaque nuit au Cercle de Finsbury. Ni Leo, qui lui cache décidément beaucoup de choses, ni ses voisins, dont l'apparente bienveillance semble dissimuler de nombreux secrets, ne la rassurent. Et puis l'on passe bien trop facilement d'une maison à l'autre, à l'intérieur du Cercle, pour pouvoir y dormir en paix.