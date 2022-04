Les Flamboyants. Nous, on a tue personne !

Que fait cet homme échoué sur la terrasse du centre de soin "Les Flamboyants" , ce matin ? C'est très simple, il est mort ! Oui, mais que savent ces cinq garçons qui ont vu le corps en premier ? Eux si abimés et tellement lumineux, si particuliers... Il y a Claudius qui joue aux billes avec son oeil de verre, Kenny dont le passé pèse des tonnes, Martial qui a décidé d'arrêter le temps, César qui a sans cesse besoin de vérifier qu'on l'aime et Samuel qui reste toujours sur ses gardes. Cette mort mérite une enquête, et ces cinq lascars en savent plus qu'ils ne le disent ! Mais durant l'interrogatoire des garçons vont se dévoiler des éléments qui mènent beaucoup plus loin que l'enquête. Car ce matin, ce n'est peut-être pas la police qui mène la danse...