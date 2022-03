La politique - J'ai tout compris

Elections présidentielles, élections législatives en France et ailleurs, démocratie, égalité, etc. Des notions d'actualité pas toujours à la portée des enfants, pourtant curieux d'en apprendre davantage sur le sujet. La politique n'est pas qu'une affaire d'adultes. Citoyens de demain, les adolescents ont simplement besoin d'un discours adapté et honnête. Leur parler politique consiste en premier lieu à leur expliquer des notions qui ne sont pas d'emblée évidentes en allant puiser dans sa vie quotidienne, en famille, au collège, là où se posent des questions éminemment politiques ! Car les adolescents ont déjà une conscience politique et pour la majorité, des engagements.