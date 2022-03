Chine, la longue marche vers le futur. De l'empire du milieu à la Chine des technologies

La Chine est partout dans les têtes et dans l'actualité. Pour autant, tout en paradoxes, elle reste inconnue : une civilisation millénaire, retournée à la barbarie il y a à peine soixante ans, durant la Grande révolution culturelle donc en même temps un pays neuf. L'objectif du Président Xi Jinping est d'en faire un pays harmonieux, un leader auquel la planète se réfèrera. Comment y parvient-il ?? C'est ce que cette étude tente d'établir en mettant en lumière les interactions entre société, institutions, entreprises, politique et innovation, sans cacher les faiblesses, les hésitations et les contradictions. Cet ouvrage scrute la Chine en profondeur dans ses réalités quotidiennes grâce à l'exploitation par l'auteur de centaines de sources Internet chinoises originales. Leur évaluation et leur mise en perspective donnent une image forte et précise de la Chine d'aujourd'hui, et de son devenir. Une Longue marche vers le futur est un ouvrage de référence multipolaire : -Une saga sur la naissance et l'adolescence de la Chine moderne ? ; -Un document de référence sur l'innovation et l'industrie, l'économie ? ; -Une vision de ce que ce pays, bientôt premier au monde, représentera pour la planète Trois regards, mais une même Chine que l'on ne peut pas éviter de côtoyer, et qu'il faudra accompagner dans sa modernité.