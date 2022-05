L'Oracle de l'Union Sacrée. Chemin vers l'âme unifiée

A chaque tirage, oeuvrez vers votre unicité et déployez vos sagesses intérieures Dans toutes nos incarnations, nous avons à coeur de vivre pleinement dans notre lumière d'âme, de resplendir et de ressentir la vie qui nous traverse à chaque instant. Ce voyage vers soi et vers son âme unifiée est finalement l'union magique de nos deux polarités - masculine et féminine -, une réunification essentielle et sacrée nous permettant de manifester toute la magie merveilleuse et toute la singularité de ce que nous sommes. Ce chemin s'entreprend en accueillant avec amour chacune de nos facettes, mais aussi grâce à la rencontre avec l'autre qui nous montre par effet miroir ce qui siège à l'intérieur de nous et qui mérite d'être accueilli, accepté et aimé. A chaque carte, c'est un pas vers vous mais aussi une reconnexion aux mondes naturel, subtil et intérieur que vous faites en conscience, vous abreuvant des cinq éléments (Air, Eau, Feu, Terre, Ether), des quatre directions cardinales (est, sud, ouest, nord) et des astres de l'Univers (Lune, Soleil et autres étoiles). Grâce à cet oracle, vous êtes amené·e à guérir, à aimer, à manifester votre être et à devenir l'être merveilleux qui s'épanouit sur ce chemin d'évolution pour s'unir au Grand Tout.