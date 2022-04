L'aspect est une catégorie universelle dont la grammaticalisation est prototypiquement présentée par les langues slaves. Cependant, les langues non slaves encodent également l'information aspectuelle, grammaticalement et/ou lexicalement. La question se pose de savoir si la typologie des langues influence la typologie des aspects et s'il existe plusieurs types aspectifs. Les textes réunis dans ce volume tentent de répondre à ces questions en explorant l'aspect dans les langues slaves et l'aspect dans d'autres langues (européennes, australiennes, asiatiques). L'objectif de ce recueil est double : 1) faire connaître aux lecteurs français des travaux d'aspectologues slavistes de renommée mondiale dont plusieurs font partie de la Commission Aspectologique du Comité International des Slavistes ; leurs articles ont été traduits vers le français ; 2) confronter les recherches des slavistes avec celles des aspectologues français travaillant sur d'autres types de langues.