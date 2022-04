Les Vitelloni. de Federico Fellini

"Les Vitelloni" évoque pour nous des images de trajectoires de cinq amis désoeuvrés qui traînent leur ennui dans les rues souvent désertes d'un bourg italien. Ces adolescents attardés qui devraient se décider à s'approprier leur vie au lieu de la rêver, sont les antihéros de cette oeuvre qui incarne ce moment où l'adolescence doit céder le pas à une vie adulte, et qui est regardé par Fellini avec une tendre ironie, au point d'inventer une bifurcation dans un néoréalisme qui ne côtoyait pas la comédie. Ici, Fellini nous fait découvrir et aimer une Italie belle et humaine malgré le dénuement, aussi courageuse que drôle dans ses arrangements avec le réel et invente un style qui n'appartient qu'à lui bien avant que l'adjectif "fellinien" n'entre dans le langage courant. "Fellinienne" cette écriture par fragments ou saynètes de formats divers réunis par la voix d'un narrateur. "Felliniens" ces pitreries, ce contraste entre l'emphase bruyante et ces silences soudains, ces plans particuliers. Tout est "fellinien" dans "Les Vitelloni" avec comme particularité le charme inégalable des premières fois.