Détails et points singuliers - Accessibilité et adaptabilité des logements. 44 Fiches - 9 Etapes - 70 Schémas

Ce guide décrit la notion de logement accessible et confortable pour tous. Présenté sous forme de fiches illustrées et commentées, ce guide détaille les prescriptions réglementaires et les recommandations complémentaires pour une accessibilité effective. Il propose une méthodologie pour prendre en compte l'accessibilité et le caractère adaptable d'un logement, dans le cadre de constructions neuves, de réhabilitations ou de rénovations.