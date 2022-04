Réussir sa reconversion professionnelle. Guide pratique et juridique : finalités, moyens, méthodes, modalités, conseils, pièges à éviter...

Vous avez sûrement de bonnes raisons pour avoir fait l'acquisition de ce livre. Si son titre vous interpelle c'est que vous vous posez des questions. Vous constatez, par exemple, un décalage entre votre situation actuelle et ce que vous attendez de votre engagement professionnel. Est-il possible de repartir sur d'autres bases ? Répondre à cette question est difficile. Comment faire après avoir fait des choix, ceux faits à l'adolescence et lors de l'entrée dans la vie active : l'orientation vers un métier, une première expérience professionnelle, une certaine organisation de votre vie privée. Se poser la question c'est ressentir le besoin de changement. Il reste à déterminer comment prendre un nouveau départ. Ce livre aborde de manière positive la reconversion professionnelle. Elle est souvent contrainte, consécutive à la perte de l'emploi. Ce n'est pas un accident de parcours car elle a des causes identifiables et souvent prévisibles. Nécessité imposée par les circonstances ou projet autonome, il est possible de suivre une stratégie conçue pour mieux réaliser des objectifs personnels. Pour délimiter notre sujet nous avons préféré le terme de reconversion professionnelle à celui de bifurcation professionnelle. Il est plus général et mieux adapté à notre sujet. Nous allons présenter une démarche en vue de faciliter la reconversion professionnelle. Au sommaire : . Se situer pour agir : les objectifs de la reconversion professionnelle . Elaborer un cadre de réflexion : les moyens de la reconversion professionnelle . Dégager des principes pour agir : l'élaboration d'un projet de reconversion professionnelle . Les déterminants de la vie professionnelle . Dynamiser sa vie professionnelle . Transformer sa vie professionnelle . Gestion de l'incertitude professionnelle