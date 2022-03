L’altérité dans tous ses états. Rencontre du 19 décembre 2019

Les textes rassemblés ici attestent de la première rencontre entre le Centre de recherche et de formation sur les questions inter-convictionnelles et consolidation de la paix, de la Rabita Mohammedia des Oulémas (Maroc) et l'Institut Catholique de Toulouse, dans le cadre de la signature d'une convention de collaboration entre les deux organismes. La réflexion autour de l'Altérité a été menée conjointement par des chercheurs marocains et français, théologiens et universitaires et le témoignage de l'archevêque honoraire de Rabat, mettant en lumière la notion de fraternité, dans le prolongement de la visite de S. S. le Pape François à Rabat, à l'invitation de S. M. Mohamed VI, roi du Maroc et Commandeur des croyants.