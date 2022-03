Panard N° 1, mars 2022

PANARD est la nouvelle revue des éditions de l'Attribut. Elle a pour vocation à raconter le sport à travers ses légendes, ses figures, ses événements épiques ou anecdotiques, restés dans les annales ou oubliés par des écrivains. Appréhender la culture du sport, à travers son histoire et sa pratique par des spécialistes et des praticiens. Questionner l'évolution du sport, ses enjeux et son influence dans nos sociétés par des chercheurs. PANARD c'est la revue qui met le sport en récit et qui met les deux pieds dedans.