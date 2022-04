S'investir dans un projet créatif sans lâcher son job

Après ces deux années de pandémie, les salariés sont plus que jamais en quête de sens dans leur travail. Donner du sens, c'est se sentir utile et en accord avec ses valeurs, éprouver de la satisfaction dans ce qu'on entreprend, pouvoir mesurer l'impact de ce que l'on réalise. C'est aussi développer de nouvelles compétences et de nouveaux savoir-faire en sortant de sa zone de confort, gagner en autonomie et en visibilité. Le choix radical d'un changement de vie ou d'une reconversion n'est pas la seule option. S'investir dans un "side project" en parallèle avec son travail de salarié est une autre manière de trouver un nouvel équilibre, à son rythme, sans rupture brutale. Il peut s'agir de faire connaître et de vendre ses créations, de s'investir dans une association, d'organiser des formations ou des événements, de développer un blog ou un podcast, etc. Dans le but de combler ses aspirations ou de changer en douceur d'orientation professionnelle. Illustré d'une vingtaine de témoignages, ce livre donne les clés pour réussir son "side project" , choisir le bon statut en fonction de son caractère lucratif ou non, concilier ce projet créatif avec son activité principale et sa vie personnelle, développer ses compétences, son réseau et sa visibilité. Puis faire un bilan et se poser les bonnes questions : continuer sous forme de "side project" , se réinvestir dans son emploi principal en utilisant les compétences acquises, passer à temps partiel, ou faire le grand saut et quitter son emploi principal.