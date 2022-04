Géologie de la France. 2e édition

La géologie repose sur l'observation. Cet ouvrage est construit autour de cette approche qui accompagne le lecteur autour d'objets géologiques divers. Il propose surtout, autour de ces objets, des bascules d'échelles, de celle du paysage, à l'affleurement, à l'échantillon, à la lame mince. La ligne structurant cet ouvrage est celle de la chronologie de ce qui a fait l'histoire géologique de la France. Cette nouvelle édition intègre les dernières avancées sur les connaissances de la géologie de la France et de son histoire. Plusieurs disciplines géologiques sont utilisées par les auteurs : pétrographie, géochimie, géophysique, paléontologie, tectonique, sédimentologie... L'accent est également mis sur les périodes les plus anciennes, celles des cycles icartien et cadomien qui n'en constituent pas moins une étape essentielle dans cette histoire de la géologie de la France. Cette nouvelle édition actualisée a pris en compte le résultat des dernières recherches avec également une synthèse des connaissances géologiques sur des territoires non métropolitains, mais qui ont une diversité géologique remarquable et complémentaire : les Antilles, la Réunion, la Polynésie, Mayotte, ...