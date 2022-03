Grève des stages, grève des femmes. Anthologie dÂ´une lutte féministe pour un salaire étudiant (2016-2019)

De 2016 à 2019, les comités unitaires sur le travail étudiant (CUTE) ont mené au Québec une lutte contre l'exploitation du travail étudiant. La mobilisation a touché 60 000 étudiant·e·s et des milliers de stagiaires ont fait la grève. Pour les militantes et les militants qui ont vécu cette lutte de l'intérieur, les revendications allaient bien au-delà de la seule rémunération des stages. Dans une perspective féministe, on montrait que les stages reproduisent une aliénation du monde salarié, dans des domaines majoritairement constitués de femmes, et qu'il s'agit d'un travail gratuit, invisible.