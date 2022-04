Ouvrir et gérer des chambres d'hôtes. Renseignements pratiques, juridiques et économiques

Pour réussir et pérenniser un projet de création de chambres d'hôtes, un certain nombre de contraintes administratives, juridiques, fiscales, sociales, réglementaires et commerciales sont à prendre en compte. Les voici exposées. Les chambres d'hôtes sont depuis maintenant de nombreuses années un élément essentiel de l'offre d'hébergement touristique en France. Longtemps l'apanage des zones rurales et des agriculteurs, ce sont désormais des gens de tous horizons qui se lancent dans l'aventure, et particulièrement les gens des villes, le tourisme urbain connaissant un succès croissant. Ces dernières années, la législation a évolué, laissant place à un cadre réglementant de façon plus précise les chambres d'hôtes. Compte tenu de cette évolution, nous avons souhaité à travers ce guide, vous donner les clés qui vous permettront d'aborder sans appréhension la réalisation de votre projet de création de chambres d'hôtes. Au sommaire : Le marché - Les chambres d'hôtes en France - Les tendances Créer une chambre d'hôtes - Immobilier existant ou achat ? L'importance de l'emplacement - Les travaux de confort et les normes à respecter - Le business plan - Les différents statuts possibles : avantages / inconvénients, fiscalité - La réglementation propre aux chambres d'hôtes - Les labels et groupements - La communication Gérer une chambre d'hôtes - Le quotidien - Entretien - Relations avec la clientèle (accueil, conseils...) - Restauration (petit-déjeuner, table d'hôtes) - L'administratif