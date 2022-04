Le grand livre du home studio. Tout pour enregistrer et mixer de la musique chez soi, 3e édition

Quel que soit le type de sons ou le genre de musique que l'on souhaite enregistrer, un home studio doit répondre à des critères essentiels comme l'acoustique, l'ergonomie, l'évolutivité ou encore le confort. Le choix des équipements, leur installation et leur exploitation ne s'improvisent pas et nécessitent connaissances techniques et savoir-faire. En déclinant trois configurations types de home studio - débutant, amateur, confirmé/semi-pro -, ce guide pratique vous présente toutes les étapes nécessaires à lamise en place d'un home studio (choisir son matériel et ses logiciels, les installer et les paramétrer...) et àson exploitation (prise de son, effets sonores, mixage et mastering...), jusqu'à la mise en ligne de vos créations. Abondamment illustré, riche d'une multitude de conseils et d'astuces pour se faciliter la vie, tirer le meilleur des équipements audio et éviter les pièges de l'enregistrement chez soi, il trouvera naturellement sa place sur les étagères d'une nouvelle génération de musiciens, de l'amateur au professionnel, et d'ingénieurs du son souhaitant s'affranchir des difficultés techniques pour laisser place au plaisir de la création et de la production. Nouvelle édition actualisée.