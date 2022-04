Guide du Routard Eure nature et insolite

Nouveauté du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Entre Rouen et Paris, l'Eure cultive depuis des siècles une situation stratégique. Découvrez une grande variété de paysages sur cette terre d'eau et de forêts, de plateaux et de vallées, de calcaire et d'argile, qui a façonné un territoire aussi riche que mystérieux, empli de trésors reconnus et de coins plus secrets. Refuge champêtre, découverte touristique, l'Eure est un département qui vit et se vit. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de votre séjour une expérience inoubliable ! - Toutes les infos utiles pour découvrir le territoire ; - Tous les bons plans pour profiter au maximum de votre séjour ; - Tous nos coups de coeur : des incontournables aux visites hors des sentiers battus ; - Des adresses soigneusement sélectionnées sur le terrain ; - Des anecdotes surprenantes. Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis bientôt 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.