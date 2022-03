La Divine comédie sociale. L'attraction universelle ; Les vivants et les morts ; Xenia ; Ce que savait Jennie ; Portrait de Jennie James

Balzac se vantait d'être " le meilleur historien de son temps ". L'oeuvre romanesque de Gérard Mordillat offre à son tour un des tableaux les plus véridiques de la situation politique, sociale et économique de notre pays en ce début du xxie siècle. Ce volume regroupe quatre de ses romans : L'Attraction universelle, Les Vivants et les Morts, Xenia et Ce que savait Jennie, dont les héroïnes, jeunes femmes faites de chair, de sang et de nerfs, se dressent contre la brutalité du monde réel : le chômage, les licenciements, les petits boulots, la solitude absolue... Des femmes au coeur de l'action, qui combattent, aiment, désespèrent mais ne renoncent jamais à s'insurger contre le sort qui leur est fait. Mman, Dallas, Xenia, Jennie... Quatre destins, quatre vies qui semblent éloignées les unes des autres mais qui forment, selon l'auteur, la vie d'un seul et même personnage vu dans tous les axes, sous toutes les lumières. Dans la lignée de Zola et de Victor Hugo, Gérard Mordillat fait entendre comme personne la voix des réfractaires et déclassés de notre société.