Normandie. 5e édition. Avec 1 Plan détachable

Un guide Lonely Planet 100% testé sur le terrain, et riche en secrets locaux, pour découvrir le meilleur de la Normandie Un guide tout en couleurs illustré par des dizaines de photos. Un guide qui couvre la Seine-Maritime, l'Eure, l'Orne et Suisse normande, le Calvados et la Manche. Une maquette renouvelée pour des guides de voyage toujours plus inspirants ! 10 suggestions d'itinéraires sans voiture, d'un grand week-end à 15 jours Des vidéos à lancer sur votre smartphone pour avoir un avant-goût des plus beaux sites de la région. Des pistes audio pour écouter des pages d'histoire et de littérature Un cahier détachable avec des itinéraires pour découvrir les plus beaux paysages et sites à vélo : la Seine à Vélo de Vernon à Honfleur ; la Vélomaritime de Caen à Cherbourg. Des plans principales villes (Rouen, Caen, Deauville-Trouville...). Des sections ciblées sur l'histoire, les arts (impressionnisme en Normandie), la culture et la cuisine. Des focus sur les sites culturels les plus importants : les cathédrales et les châteaux, mais aussi les villages de charme du pays d'Auge ou du Cotentin. Route du cidre, camembert, fête du hareng, restaurants de fruits de mer... les meilleurs plans pour redécouvrir les produits du terroir normand. Un focus sur les activités en plein air : randonnée, vélo, voile, kitesurf, balades à cheval... L'ensemble des sites et adresses du guide géolocalisées grâce à votre Smartphone !