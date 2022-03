Le numérique en éducation et formation. Approches critiques

Cet ouvrage propose de contribuer aux recherches sur le numérique en éducation et formation ainsi qu'aux traditions de recherche critiques, avec le souhait de participer à la réflexion sur les unes et les autres par leur mise en dialogue. Il repose sur une démarche pluraliste qui invite à l'exploration de multiples manières de "faire" de la recherche critique sur le numérique dans des contextes éducatifs et formatifs divers, non exclusivement centrés sur l'espace de la classe. Rédigés par des chercheur·e·s issu·e·s d'environnements disciplinaires, géographiques et académiques différents, les chapitres de cet opus veillent à clarifier le point de vue à partir duquel les objets, les postures, les cadres d'analyse et les résultats de recherche sont élaborés. Cet ouvrage s'ordonne ainsi comme une livraison polyphonique écrite dans une dynamique réflexive et dialogique en sciences humaines et sociales, faisant le pari de la complémentarité entre différentes approches critiques du numérique en éducation et formation.