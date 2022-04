Comprendre et pratiquer l'approche narrative - Concepts fondamentaux et cas expliqués. Concepts fondamentaux et cas expliqués

Venue d'Australie, l'approche narrative, créée par Michael White et David Epston, se fonde sur notre aptitude à fabriquer des histoires pour donner du sens à notre quotidien, à notre identité et à notre vie. Elle ouvre un champ novateur pour la pratique de la thérapie et du coaching. Posant un nouveau regard sur la civilisation moderne et les pratiques de contrôle de l'individu, elle offre des options et des initiatives étonnantes aux thérapeutes, coachs, travailleurs sociaux, consultants, éducateurs et, de façon générale, à toute personne travaillant dans le champ de l'accompagnement. L'ouvrage coordonné par Pierre Blanc-Sahnoun et Béatrice Dameron se propose de faire appréhender concrètement, à travers la diversité des exemples transcrits, son efficacité en coaching, le type de travail qui s'effectue et la relation qui se noue entre le praticien et son client. Il comprend aussi un texte original de Michael White, auteur pratiquement inédit en France.