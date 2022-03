La mixité maçonnique est-elle inéluctable ?

La franc-maçonnerie, de la façon la plus générale, va-t-elle devenir inexorablement et entièrement mixte ? Autrement dit, pourra-t-il encore exister dans l'avenir des obédiences ou des ateliers qui ne compteraient sur leurs colonnes que des hommes ou que des femmes ? Pourquoi la maçonnerie n'était-elle que masculine à sa naissance ? Comment l'initiation est-elle venue aux femmes ? Qu'est-ce que les Loges d'Adoption ? Quels sont les arguments pour ou contre la mixité ? La question du genre va-t-elle changer la perception de la mixité ? Toutes ces questions sont traitées avec clarté et sont accessibles à celles et ceux qui réfléchissent sur l'évolution de la franc-maçonnerie dans les décennies à venir.