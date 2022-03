Bourgogne. Avec 1 Plan détachable

Un guide Lonely Planet 100% testé sur le terrain, et riche en secrets locaux, pour découvrir le meilleur de la Bourgogne Un guide tout en couleurs illustré par des dizaines de photos, avec une couverture de l'ensemble de la Bourgogne (Saône-et-Loire, Côte-d'Or, Nièvre, Yonne) et un chapitre entier dédié au Morvan Tous les sites incontournables de la Bourgogne traités de manière approfondie : Cluny, Vézelay, Beaune, les vignobles de Bourgogne (Route des Grands Crus, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Mâconnais...), le Parc naturel régional du Morvan... Des encadrés " Vaut le détour " pour sortir des sentiers battus, comme des sorties nature le long des canaux du Nivernais ou de Bourgogne Un chapitre détaillé sur les vins de Bourgogne 10 suggestions d'itinéraires sans voiture, d'un grand week-end à 15 jours Des vidéos à lancer sur votre smartphone pour avoir un avant-goût des plus beaux sites de la région Un cahier détachable avec plusieurs itinéraires à vélo : le canal du Nivernais Une maquette renouvelée pour une collection de guides de voyage toujours plus inspirante ! Et désormais, pour tous les guides de la collection Explorer la région, la géolocalisation de l'ensemble des adresses et sites.