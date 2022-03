Psychologie du sentiment d'injustice

Le sentiment d'injustice peut se révéler très destructeur et nombreuses sont les occasions d'y être sujet : rupture, licenciement abusif, injustice, harcèlement, agression, lors du décès d'un proche. Certains, aussi, l'instrumentalisent pour emporter l'adhésion des autres. L'auteur détaille ses mécanismes et comment trouver les clés de guérison adaptées pour nous en libérer. Tout le monde, un jour ou l'autre, vit un drame, qu'il s'agisse du décès d'un être aimé, d'une agression, d'un harcèlement, d'une rupture ou d'un licenciement abusif. Il peut alors s'élever en nous un très fort sentiment d'injustice, d'autant plus qu'un tribunal ou notre entourage s'avère souvent impuissant à nous offrir une reconnaissance et une réponse. Piégés dans des ruminations de colère et de tristesse, ressassant les évènements, nous pensons que tant que nous n'aurons pas obtenu réparation, nous ne pourrons pas avancer et nous reconstruire. Cet ouvrage s'adresse à chacun de nous, lorsque nous avons besoin d'être accompagnés pour maîtriser les pensées destructrices, la colère, le ressentiment, la tristesse, le sentiment d'humiliation et de perte de dignité. Il nous guide dans un processus de guérison avec des outils fondés sur des connaissances scientifiques en psychologie. Le sentiment d'injustice déclenché par le deuil est également abordé, par exemple celui d'un passé qui ne sera jamais corrigé et réparé, ou encore la difficulté à absorber la violence d'un décès dans des circonstances insupportables. Enfin, la dernière partie de cet ouvrage aborde la politique et offre une grille de lecture de la façon dont certains intervenants publics peuvent instrumentaliser le sentiment d'injustice et de ressentiment pour obtenir notre adhésion. Dans nos sociétés hyper-médiatisées, où les idées semblent chauffées à blanc, il est capital de connaître les outils qui permettent de prendre du recul. Un ouvrage pensé pour le grand public, les personnes en cours de thérapie, les psychologues et psychiatres souhaitant se former dans ce domaine ou utiliser un cahier d'accompagnement pour leurs patients.