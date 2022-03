Et si être trop gentil vous empêchait d'être heureux ? Un programme en 9 étapes pour se libérer de la peur de n'être pas aimé

Etre gentil. le c'est bien, non ? Cela signifie que l'on se soucie des autres, que l'on fait en sorte de ne pas les blesser, de leur accorder la priorité. En théorie tout semble aller pour le mieux. Mais en pratique, que se passe-t-il vraiment ? L'objectif de ce livre-cahier thérapeutique est de vous accompagner, de vous proposer différents exercices issus des thérapies comportementales pour vous affirmer, exprimer vos envies mais aussi vos besoins. Il s'agira de trouver le juste milieu entre une authentique gentillesse et le fait d'être un "trop gentil" qui s'oublie au profit des autres. Au fil des pages et des exercices, l'auteure propose un programme thérapeutique en 9 étapes pour apprendre à s'affirmer, prendre sa place et oser dire non, notamment en parcourant différents domaines qui affectent la confiance en soi : le besoin d'être apprécié, la difficulté à dire non ou encore, le manque de confiance en soi...