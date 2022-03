La clarification pour les coachs et les managers. Ce sont les non-dits qui maintiennent les problèmes

Le livre de référence sur la clarification. La clarification est une méthode d'accompagnement de plus en plus utilisée, notamment en coaching. Elle est centrée sur la résolution de problèmes : l'idée clé est que ce sont les non-dits qui maintiennent le problème. De la verbalisation des non-dits émergent la solution du coaché et l'énergie pour passer à l'action. Approche disruptive, la clarification permet d'obtenir des résultats rapides et durables à chaque séance. La clarification accompagne le coaché sur trois niveaux : la verbalisation des pensées (la tête), le ressenti physique (le corps), le vécu de l'émotion (le coeur).