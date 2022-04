Bigoudis et petites enquêtes - Panique à Wahlbourg - 1

La nouvelle série "cosy mystery" qui décoiffe ! Découvrez Léopoldine Courtecuisse, la coiffeuse qui démêle l'enquête ! Quand la coiffeuse démêle l'enquête Léopoldine Courtecuisse est coiffeuse dans le bourg alsacien de Wahlbourg. Entre teinture, shampoing et coupe de cheveux, cette mère peine à gérer ses deux adolescents depuis que le père de ses enfants l'a quittée pour sa jeune soeur. Léopoldine déteste son nom de famille et ses parents qui ne jurent que par leur cadette. Mais garde le moral grâce aux séries policières qui n'ont aucun mystère pour elle, tout comme les petits secrets des habitants de la ville qui viennent s'épancher dans son salon. Un jour, elle découvre le cadavre de Véronique Busch sur le parking de l'hypermarché. Alors que toute la population est sous le choc, Léopoldine, qui a toujours rêvé d'être flic, en est désormais certaine : elle va pouvoir montrer à tous quelle incroyable enquêtrice elle est. Et ce n'est certainement pas cet arrogant lieutenant Delval qui l'en empêchera, foi de Léopoldine Courtecuisse ! Il se pourrait même qu'il soit contraint de lui demander son aide...