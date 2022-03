Sans complexe ? Tome 2

Sous la plume de Ryo Ikuemi, les êtres humains sont toujours très nuancés. Ceux de Sans complexe ? , série prépubliée dans un magazine de mode, ne font pas exception. Entre amours contrariées, société des apparences et complexes, l'autrice dresse le portrait d'une jeunesse qui se cherche... Encouragée par les paroles de Nasukawa, Tsubomi a décidé de " se prendre en main ". Avec sa nouvelle hygiène de vie, elle semble petit à petit trouver confiance en elle. Alors quand elle apprend que Noni, sa cousine, lui a enfin envoyé une dédicace, elle se sent prête à revoir Shiro, mais aussi et surtout à se confronter au regard de l'homme qu'elle aime. Comment se passeront ces retrouvailles ?