Je résiste mieux au stress

Selon l'American Academy of Anti Aging Medicine (2021), la méthode intégrative présentée dans ce livre est associée à une amélioration de la santé physique et mentale et de la qualité de vie. Nous sommes tous confrontés au stress. Ce qui fait la différence en termes de bien-être et de santé, c'est notre capacité à résister à ce poison du quotidien. Heureusement des solutions existent pour la développer. Deux médecins, une diététicienne et un coach sportif renommé, chacun spécialiste dans son domaine, ont sélectionné les meilleures pratiques antistress. Ils les ont intégrées dans un programme béton : en 4 semaines seulement, vous allez faire barrage au stress. Vous serez plus serein, plus énergique, plus positif, vous dormirez mieux... Tous ces outils sont complémentaires : changements dans l'assiette pour renforcer l'organisme, mini-programmes d'activité physique pour faire tomber la pression à chaque fois que vous serez dans le rouge, et 3 clés indispensables pour vous " immuniser " contre le stress (au choix, la cohérence cardiaque, la relaxation ou la méditation). Si, ponctuellement, un traitement est néces saire, vous découvrirez des médications naturelles : les plantes et les huiles essentielles les plus efficaces selon vos symptômes, avec les doses et les précautions d'usage. En vous apprenant à mieux composer avec le stress au quotidien, ce guide efficace et rassurant va améliorer votre vie (et votre bien-être) plus que jamais.