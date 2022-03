La santé mentale des étudiants. Approches innovantes pour la prévention et l'accompagnement : un état des leiux

La problématique de la santé mentale des étudiants est au coeur des préoccupations actuelles dans le champ de l'enseignement supérieur (quelles que soient les filières longues ou courtes d'enseignement supérieur) en raison notamment du nombre élevé de d'échecs ou de décrochages de l'augmentation des symptômes anxieux et dépressifs du burn-out ainsi que des consommations de substances psychoactives. Cette problématique s'est notablement accrue depuis la pandémie de Covid qui a eu un rôle de révélateur et d'accélérateur. A côté de l'ouvrage Développer la santé mentale des étudiants des mêmes auteurs à paraître dans la collection "Pratique en psychothérapie" centré sur la prise en charge immédiate et rapide du mal-être des étudiants et structuré autour des différents troubles cet ouvrage développe davantage les données épidémiologiques les causes et facteurs de risque des difficultés rencontrées par les étudiants dans leur parcours et présente les différentes techniques disponibles pour les thérapeutes et tous ceux qui travaillent avec des étudiants pour prévenir ou prendre charge ces troubles.