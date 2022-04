Votre animal spirituel. Découvrez votre animal totem et apprenez à écouter ses messages de guidance et de protection

Etes-vous un cerf, un chat ou peut-être une baleine ? Dans la culture amérindienne, l'animal spirituel est traditionnellement appelé pour vous guider et vous inspirer. Ce magnifique livre explique comment reconnaître votre animal spirituel, faire appel à lui, comment interpréter ses messages et comment utiliser son pouvoir pour améliorer votre quotidien. Une grande partie du livre couvre les 40 animaux totems majeurs qui apparaissent comme des guides spirituels. Découvrez si vous êtes un renard, un loup ou un chien, et si votre animal est susceptible de changer pour un autre à différents moments de l'année ou à différentes étapes de votre vie. Superbement illustré, ce guide est une manière fascinante d'en apprendre un peu plus sur vous-même et sur votre véritable nature. Il vous apportera puissance, protection et sagesse, et vous apprendrez à écouter les messages de votre animal totem.