Connaissance des Arts Hors-série N° 963 : Gallen-Kallela. Mythes et nature

Ce hors-série qui accompagne l'exposition présentée au musée Jacquemart-André, vous emmène à la découverte d'Akseli Gallen-Kallela (1865 - 1931). Considéré comme l'un des plus grands artistes finlandais au tournant des XIXe et XXe siècles, Akseli Gallen-Kallela a conçu une oeuvre foisonnante dans laquelle le paysage tient une place centrale. Célébrant une nature primitive et majestueuse, il lui confère une dimension symboliste et mystique, dans des vues d'une beauté et d'une modernité saisissantes.