On fait des ramens ?

Des recettes simples et authentiques pour réaliser des ramen maison Découvrez l'histoire des ramen et des recettes ultra-simples pour apprendre à parfaitement les cuisiner à la maison. A côté des recettes de bouillons, nouilles, garniture ou accompagnements, vous retrouverez des conseils de préparation des plus grands chefs spécialisés ainsi que les anecdotes personnelles et culturelles qui font de ce plat populaire un incontournable de la gastronomie japonaise. Dans ce livre : - 40 recettes ultra-faciles ; - un format BD original qui facilite la compréhension des pas à pas et des anecdotes ; - des conseils et des astuces accessibles aux débutants. Succès des bandes dessinées culinaires A boire et à manger (Gallimard, 19/01/2012) : 30 000 exemplaires En cuisine avec Alain Passard (Gallimard, 08/11/2011) : 45 500 exemplaires La Passion de Dodin-Bouffant (Dargaut, 29/09/2014) : 11 500 exemplaires