La RAEP par l'exemple. Intégrer la fonction publique et évoluer dans sa carrière, 5e édition

Comprendre l'épreuve pour bien cerner les attentes du jury Une méthode pas à pas pour élaborer un dossier personnalisé Les outils pour réussir l'oral et aborder l'épreuve avec confiance et sérénité 5 parcours exemples détaillés pour comprendre les enjeux et éviter les erreurs - Sélectionner les informations de son CV - Trouver le fil conducteur de sa présentation - Rédiger son rapport - Valoriser son expérience professionnelle - Apprendre à se mettre en valeur