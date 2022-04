Guide du Routard Paris Région Aventure

Nouveauté du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! L'application Paris Région Aventures vous invite à découvrir de manière ludique les pépites de la Région Ile-de-France, à travers des énigmes à résoudre et des défis à relever, pour toute famille. Avec un simple smartphone, partez à la recherche de lieux secrets, d'anecdotes étonnantes et de trésors patrimoniaux, grâce à ce jeu de piste géant qui se décline en 35 circuits. Ce guide permet de découvrir les sites incontournables que vous croiserez au gré des aventures, afin approfondir votre visite. Les auteurs ont aussi sélectionné les meilleures adresses pour faire une pause sucrée, trouver un lieu de pique-nique ou un bistrot en cours de route pour se restaurer. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de votre séjour une expérience inoubliable ! - Toutes les infos utiles pour découvrir le territoire et accéder aux différents circuits ; - Tous les bons plans pour profiter au maximum de votre séjour ; - Tous nos coups de coeur : des incontournables aux visites hors des sentiers battus ; - Des adresses soigneusement sélectionnées sur le terrain pour se restaurer en cours de route ; - Des anecdotes surprenantes. Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis bientôt 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.