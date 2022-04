J'arrête le burn out en cuisine !. 21 jours pour killer cette charge mentale et bien au-delà

" Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? J'ai faim ! " Vous voilà à nouveau, comme presque chaque soir, devant un frigo à moitié vide et surtout avec l'inspiration en berne. Vous finirez sûrement par faire des spaghettis ou par réchauffer une brique de soupe. Et demain, ce sera la même question qui viendra vous hanter... 365 jours par an (ou presque), vous vous retrouvez ainsi avec le sempiternel stress de devoir trouver une idée fabuleuse pour concocter un repas à peu près sain, qui plaira à tout le monde, et pour ça, vous n'avez en gros que quelques minutes devant vous. Et ce sera la même chose demain et le jour d'après... Nous y voilà... Nous sommes à deux doigts du burn out en cuisine ! Ce fameux mal du quotidien dont on parle si peu et qui pourtant est un véritable fléau pour bon nombre d'entre nous (notamment les mères, osons le dire...). Grâce à ce livre merveilleusement pratique et en 21 jours seulement, les auteures vous aideront à vous débarrasser de ce stress inutile et à vous organiser a minima pour éviter d'avoir 2 minutes et demi pour trouver une idée de repas. Et surtout, vous apprendrez à retrouver le plaisir de la cuisine (sans non plus passer trop de temps aux fourneaux, ce n'est pas le but et personne n'a le temps un mardi soir de toute façon...). Partage des tâches, menus à l'avance, idées de plats tout simples, stop à la pression... On vous dit tout !