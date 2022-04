Thor, Introduction au Dieu du Tonnerre

Thor, entre pop-culture et croyances anciennes Thor est probablement le dieu le plus connu de la mythologie nordique. Fils d'Odin, dieu du tonnerre et de la force mais aussi des contradictions, sa complexité est bien souvent sous-estimée. Défenseur de Midgard, le royaume humain, et d'Asgard, celui des dieux, son culte fut largement répandu dans l'ensemble du monde germanique. Il était vénéré pour la bénédiction des familles et la fécondité des champs. Bien que partisan de l'ordre, Thor voyageait bien souvent accompagné d'une divinité malicieuse. Tout en faisant la distinction entre culture pop et anciennes croyances, Thor - Une introduction au dieu du Tonnerre donne un aperçu de son histoire, de sa mythologie, de ses symboles et de sa présence dans le monde moderne. Les recherches méticuleuses de Morgan Daimler, sa plume accessible et sa capacité à transmettre ses expériences personnelles créent un portrait de Thor que le néophyte comme le vétéran peuvent intégrer dans leur propre pratique. Une source concise et solide qui dévoile les anciens mythes et légendes de Thor tout en donnant des informations pratiques et modernes pour le culte actuel. A propos de l'auteure : Morgan Daimler est une reconstructionniste irlandaise, à la fois païenne et polythéiste depuis près de 30 ans. Prêtresse errante d'Odin et de Macha, elle enseigne les pratiques magiques irlandaises et nordiques dans le nord-est des Etats-Unis. Elle est l'auteure d'une dizaine d'ouvrages consacrés au paganisme irlandais et celtique.