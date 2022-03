Revue Savoir/Agir n° 58. Varia

Pour la première fois, la revue Savoir/Agir a fait un large appel à articles dans les réseaux de recherche en sciences sociales dans le but de d'éditer ce numéro Varia. Cet appel concernait tout objet de recherche et était destiné à toute chercheuse et tout chercheur en sciences sociales, quel qu'il/elle soit, mais s'inscrivant dans l'esprit de la Charte de Savoir/Agir. Comme nos lecteurs le savent, la revue Savoir/Agir n'est pas une revue comme les autres, dans la mesure où elle est explicitement "scientifico-politique" et "socio-logiquement" engagée. Les chercheuses et chercheurs qui l'animent constituent un intellectuel collectif autonome qui cherche à établir des liens solides et durables entre les sciences sociales, la critique des différentes formes de domination et les forces progressistes. Cet appel inédit aux membres de la communauté scientifique est appelé à se poursuivre pour une édition régulière de numéros Varia, qui s'intercaleront entre les numéros plus classiques