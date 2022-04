Tarot de la nuit

Un magnifique tarot mêlant les styles baroque et gothique qui plonge le lecteur dans un univers magique sombre et mystérieux révélant la beauté noire qui sommeille en chacun. A travers ces cartes, embarquez pour un voyage où la nuit devient terre imaginaire. Découvrez un monde entièrement nouveau où le jour est la nuit, où les soleils sont des lunes, où la beauté est obscurité. Mais vous devez d'abord mettre toute peur de côté. Afin d'explorer l'énergie yin de la vie, vous devez avoir l'esprit ouvert et le coeur plein de courage car vous serez plongé dans les ténèbres. Mais vous pouvez être sûr que cette obscurité n'engloutira pas votre âme ; au contraire, elle vous enveloppera doucement et vous permettra de trouver toutes les réponses dont vous pourriez avoir besoin à bien des moments de votre vie.