Scénographie et réalisation des décors pour le théâtre

En en illustrant tous les aspects théoriques et pratiques, l'auteur analyse jusque dans les moindres détails toutes les phases d'idéation et de réalisation de la scénographie théâtrale : de la lecture du scénario et des premiers entretiens avec le metteur en scène jusqu'aux dessins préparatoires et aux maquettes, en passant par le choix des matériaux, les éventuels éléments tridimensionnels présents sur scène, les indispensables notions d'éclairagiste, et les exigences et problématiques que posent les scénographies destinées à des lieux en plein air. Riche en détails et facile à comprendre, cet ouvrage est un instrument précieux pour tous les étudiants en phase de formation, mais il est également en mesure de suggérer de nombreux éléments d'intérêt aux lecteurs ordinaires qui souhaitent découvrir la scénographie par passion, sans être des spécialistes.